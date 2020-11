Share Pin 6 Condivisioni

Ladispoli, la signora Renata compie 100 anni! – la nota stampa:

Passeggiare sul balcone e durante la bella stagione prendere il sole e guardare il mare dal terrazzo, fare le parole crociate, vedere la tv, ma anche trascorrere il pomeriggio in compagnia: sono questi i segreti della signora Renata Righi, classe 1920, che questa mattina ha ricevuto la visita del sindaco che le ha portato un mazzo di fiori e gli auguri della Città.

“E’ sempre un piacere fare visita ai nostri centenari – ha detto il sindaco Alessandro Grando, che oggi compie 37 anni – ascoltare le loro storie e conoscere le loro famiglie che hanno scelto Ladispoli per venirci a vivere. E’ stato un onore per me ricevere gli auguri della signora Renata, nostra concittadina da 5 anni”.