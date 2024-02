Ladispoli, la Mistercucina Dinamo vince a Cisterna di Latina

La Mistercucina Dinamo vince a Cisterna di Latina

La Mistercucina Dinamo Ladispoli vince contro la Pallacanestro Fortitudo a Cisterna di Latina, 71-73, una partita che potrebbe rivelarsi di importanza fondamentale a fine campionato.

Su un campo storicamente difficile, contro una squadra che con l’arrivo pochi giorni fa del bravissimo Vincenzo Di Viccaro (gia’ giocatore di serie A2 e B in giro per tutta Italia, da Udine ad Agrigento, passando per Napoli e Montegranaro) ha trovato la quadratura del cerchio, portare a casa i 2 punti e’ stata una vera impresa, che potrebbero valere doppio considerando che due delle dirette contendenti della Dinamo per i vertici della classifica, Veroli e Algarve, devono ancora giocare contro questa nuova versione del Cisterna.

Pronti via e il Cisterna, proprio con Di Viccaro, si presenta: 2 triple, mani addosso, per scaldare i tifosi locali presenti numerosi sugli spalti del Palazzetto San Valentino.

La Dinamo comunque e’ ormai squadra “matura”, non si scompone e nonostante percentuali al tiro dalla lunga distanza deficitarie, nonostante accada la stessa cosa anche sui tiri liberi (il 50% dalla linea dei 4 metri e’ un dato che lascia sconcertati), nonostante alcuni dei giocatori siano reduci da infortuni e certamente ancora non possono esprimere al 100% tutto il loro potenziale, la Dinamo riesce a ribattere colpo su colpo ogni tentativo di Cisterna di allungare.

La partita va avanti cosi, sorpassi e controsorpassi, per circa 30 minuti; solo verso la fine del terzo quarto Cisterna riesce ad accumulare un piccolo tesoretto di 6 punti di vantaggio, che subito ad inizio ultimo quarto arriva a 8, punta massima di vantaggio di tutta la partita.

I ragazzi ladispolani sono pero’ bravissimi a non perdere concentrazione e proprio quando qualcuno iniziava a rivedere i fantasmi della partita persa contro Gaeta, rimettono le cose a posto con un monumentale Di Francesco, MVP di giornata (in foto).

Si arrivava cosi negli ultimissimi minuti del quarto con la Dinamo che e’ in testa di 5 punti; alla Fortitudo pero’ non riesce un altro controsorpasso, la stanchezza si fa sentire, gli errori anche banali si fanno numerosi, e alla fine e’ la Dinamo che puo’ gioire.

Bella partita, tirata, combattuta, un buon viatico per la Dinamo che puo’ cosi prepararsi con maggiore tranquillita’ a una delle gare piu’ attese di tutto l’anno: il derby di ritorno contro i cugini del BKL, partita importantissima per entrambe le squadre: da un lato, quello Dinamo, per continuare a mantenere il secondo posto in classifica e, sperando in un passo falso della Lazio, forse riagguantare il primo; dall’altro, quello BKL, per poter continuare a sperare in una salvezza che di giornata in giornata di fa sempre piu’ difficile.

Fortitudo Cisterna vs Dinamo Ladispoli 71-73

Parziali 19-19 16-18 23-15 13-21

Tabellini: Acconciamessa, Bernini 7, Profumo N 2, Profumo D 3, Fois (cap) 9, Mangiola 11, Ukmar 18, Di Francesco 23.