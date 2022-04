Ladispoli, la Marongiu a Pizzuti Piccoli: “Stiamo lavorando per la comunità. Vieni a dare il tuo contributo”

“Nei giorni scorsi Antonio Pizzuti Piccoli ha chiamato in causa me oltre ai suoi compagni di movimento su diversi aspetti per i quali ho il piacere di rispondere”.

Così il candidato Sindaco Silvia Marongiu.

“Innanzitutto le spillette: io ne ho solo una ed è quella di Libera contro le mafie, per il resto sono mossa esclusivamente dai miei valori in maniera coerente. Il Partito Democratico non si è messo nessuna medaglia, poiché il confronto è stato assolutamente paritario ed aperto, consapevoli della necessità di fare anche un’analisi critica del passato, di guardare avanti e trovare convergenze importanti”.

“I motivi li hanno espressi in maniera molto chiara anche i 5stelle, i quali non hanno regalato niente mantenendo le critiche (alcune condivisibili da parte mia, altre no) riportate dall’amico Antonio. Questo avvicinamento di aree progressiste grazie alla mia azione specchiata, lasciatemelo dire, è motivo d’orgoglio personale perché non è stato frutto di “trattative” ma di incontri e confronti per il bene della città”.

“Non è bello – aggiunge – tornare a parlarsi dopo essere stati sospettosi gli uni con gli altri per anni? Stiamo lavorando per la nostra comunità e su questo ci metto la faccia. E devo dire che non vedevo uno spirito così costruttivo da tempo. Spesso ho fatto scelte contro corrente per le quali ho ricevuto critiche. Ma quell’andare contro, si, anche contro le indicazioni di partito, mi fanno camminare ora per la città col sorriso perché ciò che facciamo lo facciamo per i figli. Di tutti”.

“Come è stato bello vedere avversari politici intorno ad un tavolo riparlarsi e confrontarsi anche su errori commessi. E di errori ne sono stati commessi da tutti se c’è tutta questa insoddisfazione per l’azione amministrativa degli ultimi anni. Io al ballottaggio ero dall’altra parte. Cosa dovrei dire? Siccome ti stimo invece di etichettarmi, come “uomo di partito”, poiché sono stata scelta da una coalizione ti invito a partecipare agli incontri, così puoi non solo contribuire ma verificare anche l’esistenza di un clima collaborativo”.

“Se fossi venuto al Columbia, avresti osservato che gli interventi sono stati molti, che erano presenti più generazioni, ma anche moltissimi giovani. Valuta i punti del programma e se ti piacciono sappi che io manterrò le promesse e se non ci dovessi riuscire non starò a riscaldare la sedia o a perdere la mia credibilità, qualità che richiede anni ed anni per riceverla e 5 minuti per perderla. Anche in questo – conclude – preferisco una “direzione ostinata e contraria” così come tanti altri cittadini che si sono messi a disposizione per questo progetto collettivo”.