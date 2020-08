Ladispoli, la maggioranza traballa. Ardita: “Valuteremo se sostenerla ancora”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il consigliere replica alla frecciatina del Sindaco Grando

Il caos politico succeduto alla revoca della delega all’assessore Mollica Graziano e alla conseguente nomina di Fiovo Bitti non sembra arrestarsi a Ladispoli. Sulle colonne del Messaggero infatti si consuma uno scontro che potrebbe avere ripercussioni enormi sulla stabilità della maggioranza della città: il Sindaco Grando attacca il consigliere Ardita, anche se non citandolo esplicitamente, dichiarando che “Qualcuno pensa ad andare ai concor-si di bellezza piuttosto che a presentarsi in Consiglio per gli interessi della città”. Alle parole del primo cittadino però segue la replica con annessa provocazione di Ardita, che, visibilmento seccato dichiara: “Sono arrivato tardi da Roma quella sera e non sarei comunque andato in aula. A questo punto chiederemo ai vertici del partito di Fdi, tra cui Lollobrigida, una verifica interna e se sia il caso di continuare a sostenere questa maggioranza”.

Una cosa è certa: il terremoto politico sta scatenando un effetto domino che non sembra arrestarsi e che, dopo soli 3 anni, rischia di mandare in archivio l’esperienza della prima amministrazione Grando.