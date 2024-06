Cicciarelli: “Lavoriamo per un uso sano del territorio”

Ladispoli, la Giunta Regionale Lazio ha approvato il piano per l’insediamento produttivo al km 38 in Via Aurelia –

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato il Piano Particolareggiato presentato dal Comune di Ladispoli per un nuovo insediamento produttivo-commerciale in via Aurelia km. 38,00, in variante al Piano Regolatore Generale vigente, prevedendo il cambio di destinazione d’uso urbanistico da zona F “Agricola”, sottozona F2, a zona D “Aree Produttive a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale”, sottozona D3 “Aree di sviluppo produttivo”.