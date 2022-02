Riceviamo e pubblichiamo –

Ladispoli, la Dinamo espugna il PalaLuiss –

La partita era difficile, Dinamo e Basket Roma Nord 2011 non a caso si contendono il secondo posto del girone A Promozione Lazio, e la Dinamo si e’ presentata all’appuntamento in piena emergenza, alle prese con la gestione dei protocolli Covid e altre varie indisponibilita’; morale della favola, solo 7 giocatori a referto.

Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla vittoria, la partita inizia e in un amen e’ 8 a 0 per la squadra di casa… ma la Dinamo gia’ in passato (do you remember Pomezia 14 Dicembre 2020 ?) ha dimostrato cosa vuol dire avere quelli che in Sudamerica chiamano pelotas…. 7 giocatori ? No, 7 pitbull in campo, ottimamente “addestrati” da coach Fiorentini.

E’ Capitan Masciarelli a dare la sveglia, suo il primo canestro per il controbreak Dinamo che con la bomba di Simone Terenzi va a +1; la partita per tutto il primo tempo prosegue cosi’, con le due squadre che si alternano in testa punto a punto, con gli strappi di Fois e Petronio, la solidita’ fisica e mentale di Terenzi e Acconciamessa, la leadership del Capitano, la precisione al tiro di un Pino Alfani che come il vino buono piu’ invecchia e piu’ migliora, e con la grande generosita’ e spirito di sacrificio di uno Stefano Ciprigno esemplare.

Il punteggio all’intervallo lungo e’ 24-24, ma alla ripresa dei giochi i nostri in difesa diventano letteralmente insuperabili, non mollano un centimetro, aiutano, raddoppiano, stoppano, prendono rimbalzi… sono solo 7 ma sembrano stiano giocando in 10 e tutti contemporaneamente in campo; fatto sta che i padroni di casa riescono a mettere a referto solo 5 punti nel terzo quarto, mentre per la Dinamo sono i canestri di Masciarelli, Acconciamessa, Ciprigno e Fois a scavare il primo piccolo solco, piu 8 a inizio dell’ultima frazione di gioco.

Il Basket Roma Nord ci prova in tutti i modi, cambia la difesa e si mette a zona, in attacco alza il ritmo, ma tutti i ragazzi Dinamo sono in missione; in difesa continuano a lottare su ogni pallone, in attacco apre la giostra delle triple Fois, seguito da Alfani, poi Terenzi e ancora Alfani; 4 triple che spezzano le gambe ai padroni di casa. La partita va avanti ancora, con Acconciamessa e Petronio che la mettono al sicuro con due bei canestri di pura volonta’, e poi il sigillo finale e’ un’azione corale della Dinamo da incorniciare, bellissima, con 5 giocatori che toccano la palla che cambia lato due volte, due extrapass e Terenzi che la mette da 3: per tutto il resto c’e’ Mastercard, ma a noi basta questo.

Pagelle:

Acconciamessa : uomo partita SKY, non doveva neanche esserci, invece c’e’ stato e abbiamo vinto. Dobbiamo aggiungere altro? OK allora questo: e’ cosi’ “tignoso” che manderebbe “in puzza” pure Padre Pio…

Masciarelli : gli occhi della tigre. Insuperabile. Master in resilienza (nel senso che e’ lui a tenere i corsi).

Fois : il Ja Morant dei “poveri”, gioca su quattro dimensioni, trova spazi che non esistono in natura.

Ciprigno: nella vita un gentleman, educato, rispettoso, gentile, empatico… nessuno potrebbe immaginarlo nella parte del “fabbro” che diventa in campo.

Petronio: il super eroe della squadra, va a 100 all’ora, poi pero’ ogni tanto accelera pure… prende delle botte tremende, si rialza come se niente fosse, un po’ come quelli del football americano, solo che lui non ha le protezioni…

Terenzi: a proposito di football americano… fisico da running back, esplosivo, potente, in difesa una roccia, se poi continua a metterla da 3 come sta facendo ultimamente non ce n’e’ per nessuno.

Alfani: il killer della Dinamo, entra in campo e di solito il coach gli dice due cose: mettila dentro da fuori, non parlare e non rompere le scatole agli arbitri. La prima gli riesce bene, sulla seconda dice che ci sta lavorando (ma non ci crede nessuno).

Arbitri: bravi (o meglio, bravo, erano due ma di solito fischiava solo uno…), in controllo completo, anche quando la partita ha rischiato di incattivirsi.

Squadra avversaria : tanto merito della Dinamo, ma forse i romani hanno pure peccato un po’ di superbia, pensando di averla vinta prima di iniziare a giocare… a volte capita, comunque ottima squadra, avversario difficile per tutti.

Parziali e Tabellini

12-16 12-8 5-10 16-24

Masciarelli 8, Fois 11, Terenzi 15, Alfani 9, Petronio 6, Acconciamessa 7, Ciprigno 2