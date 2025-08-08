Ladispoli: Intensificati i Controlli per Contrastare il Fenomeno dei Campeggiatori Abusivi –

A Ladispoli, l’estate è segnata da un’operazione interforze continua per contrastare il campeggio abusivo e il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani. La situazione è diventata allarmante per i bagnanti, in particolare per i bambini che frequentano le spiagge. Siringhe usate, cocci di vetro e altri pericoli come legni e chiodi sono state rinvenute lungo la riva, un chiaro segnale della necessità di interventi urgenti.

La Polizia di Stato, la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto hanno intensificato i controlli, portando recentemente a uno sgombero sulla spiaggia centrale di via Regina Elena. Qui, le tende di alcuni campeggiatori, sia italiani che brasiliani, sono state sequestrate e i trasgressori hanno ricevuto sanzioni di 200 euro ciascuno. Anche pescatori che esercitavano attività amatoriali oltre l’orario consentito sono stati multati, in un’azione che si preannuncia continua per tutta la stagione estiva.

I pattugliamenti delle forze dell’ordine sono programmati quotidianamente e raggiungeranno un picco particolare nei giorni del ferragosto, quando le spiagge saranno assaltate da turisti e residenti. Inoltre, i comuni di Ladispoli e Cerveteri hanno firmato un’ordinanza congiunta per limitare l’accesso alle spiagge di Torre Flavia, ora oggetto di sorveglianza da parte degli addetti della Città Metropolitana di Roma Capitale, associazioni ambientaliste e numerosi volontari.

Un altro punto critico è rappresentato dal litorale di via Marina di Palo, dove sono previsti controlli severi, anche in borghese. Le pattuglie vigileranno sul lungomare, monitorando l’attività di gruppi di ragazzi intenti a consumare alcolici. È un’iniziativa necessaria, considerando i gravi incidenti dello scorso anno, quando alcuni minorenni furono ricoverati in ospedale a causa di coma etilico causato dall’abuso di alcol.

Queste misure fanno parte di un impegno costante delle autorità locali per garantire la sicurezza e la qualità della vita dei bagnanti durante la stagione estiva, mirando a ridurre comportamenti pericolosi e preservare la salute pubblica.