Appuntamento per domenica 10 agosto alle ore 17:00 con la Aps “Mai Soli” di Cerveteri in via dei Bastioni n.46

“Affari tuoi”: pomeriggio conviviale al Centro Anziani di Cerveteri –

Proprio come in Tv, il Centro Anziani di Cerveteri con la Aps “Mai Soli” organizza per domenica 10 agosto alle ore 17:00 presso il Centro di Via dei Bastioni n.46 nel Centro Storico un pomeriggio di gioco, divertimento e convivialità giocando con i pacchi di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai Uno.

A condurre il pomeriggio, non il presentatore e ballerino partenopeo, ma un volto conosciuto dalla cittadinanza come Dario Quarino, pronto ad intrattenere i partecipanti e a “scavicchiare” i pacchi. In palio, gadget e tanti premi di vario genere.

Per maggiori informazioni sull’evento, contattare la Presidente della Aps Angela Termini, al numero 3334895981.

A complimentarsi con gli organizzatori, è la Consigliera comunale di Cerveteri Arianna Mensurati, da sempre molto attenta e sensibile alle iniziative e alle attività organizzate dai Centri Anziani cittadini.

“Anche in piena estate la Aps ‘Mai Soli Cerveteri’ non interrompe le proprie attività – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Arianna Mensurati – sarà un pomeriggio spensierato, dove potersi divertire e socializzare emulando proprio quello che succede in Tv. A presentare l’evento, sarà un nostro concittadino, Dario Quarino. Agli organizzatori rivolgo i miei complimenti per l’iniziativa organizzata e per la fantasia dimostrata nell’aver proposto questo appuntamento. A tutti, auguro un buon gioco e un buon divertimento!”