Ladispoli, industria turistica e commercianti incontrano il Suap per condividere le regole dell’estate

“Clima collaborativo porterà un maggior sviluppo turistico per tutto il territorio “

I rappresentanti dell’ Associazione “Industria Turistica” e una delegazione di commercianti operanti nel mondo del bar, della ristorazione e dell’intrattenimento sono stati ricevuti presso il palazzetto comunale di Piazza Falcone dai dirigenti e funzionari dell’ufficio Suap del Comune di Ladispoli.

L’ufficio in questione ha indicato l’iter e la documentazione necessaria per i commercianti ai fini di mettersi in regola con l’ultima ordinanza emanata dal Sindaco per svolgere attività musicali durante la stagione estiva.

L’amministrazione infatti, grazie all’intervento di mediazione delle varie istanze da parte del Consigliere Comunale Stefano Fierli, ha ascoltato le proposte presentate dall’associazione. Ha commentato così il consigliere Fierli a margine dell’incontro: “oltre al mio ruolo di consigliere che è quello di recepire le istanze nonché esigenze in accordo alle regole dei cittadini e delle associazioni ma sopratutto quello di avere e dare una visione di una città sempre più a misura d’uomo e a misura di futuro come città modello. Ringrazio l’elemento fondamentale ovvero l’ufficio suap, sensibile al supporto dell’amministrazione e a quello dell’associazione “industria turistica. Questo spirito di servizio è importante valore aggiunto per il territorio”.

Sostanzialmente si richiedeva la possibilità di svolgere attività di intrattenimento musicale nel periodo estivo presso i vari locali del territorio rispettando comunque i diritti dei residenti.

“In un clima di massima collaborazione, il consigliere Fierli e il Sindaco Alessandro Grando”, ha palesato in una nota l’associazione, “hanno lavorato nei mesi precedenti la stagione estiva ad un’ordinanza specifica, a cui seguirà in un prossimo futuro un regolamento di indirizzo per le cosiddette attività rumorose, prevedendo delle regole per un sano e sicuro divertimento per i giovani rispettando residenti e limitando comunque le emissioni sonore, apportando inoltre maggiore sicurezza sul territorio grazie alla predisposizione in ogni locale di addetti al controllo delle attività di intrattenimento (ex buttafuori)”.

“L’Associazione visto l’interesse, i risultati e la disponibilità anche di tutto lo staff dell’ufficio Suap, vuole sentitamente ringraziare l’Amministrazione Comunale, Il Sindaco Grando, il Consigliere Fierli e tutti i funzionari e dirigenti dell’Ufficio Suap per la disponibilità e collaborazione dimostrata. Siamo sicuri che anche in futuro questo clima di estrema collaborazione permetterà un maggiore sviluppo turistico dell’intero territorio”.