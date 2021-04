Share Pin 1 Condivisioni

Le fiamme sprigionate da un appartamento al settimo piano di una palazzina

Ladispoli, in via Lavatore s’incendia la canna fumaria –

Il fatto è avvenuto verso le 17:00 quando i Vigili del fuoco di Cerveteri sono stati chiamati per intervenire in via Lavatore a Ladispoli.

Una canna fumaria in fiamme in cima a una palazzina di sette piani è la scena che gli uomini del 115 si sono trovati davanti.

Fortunatamente la situazione si è risolta immediatamente ed i Vigili hanno rapidamente messo in sicurezza l’area.