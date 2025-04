Un intervento urgente nelle prime ore del mattino: le fiamme sono rimaste circoscritte e non si sono propagate

Ladispoli, in fiamme un appartamento in Via Spoleto –

I Vigili del Fuoco di Cerveteri sono stati chiamati in via Spoleto per un incendio all’interno di un appartamento posto al sesto piano di un immobile alle 7 del mattino.

Un intervento tempestivo che ha permesso di circoscrivere le fiamme senza farle propagare verso le altre abitazioni del palazzo.

Per fortuna gli occupanti dell’appartamento sono riusciti ad allontanarsi in autonomia e i Vigili del Fuoco dopo aver estinto l’incendio hanno posto in sicurezza l’immobile facendo defluire i fumi tossici anche dal vano delle scale.

Sul posto anche 118 e Carabinieri.