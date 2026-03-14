Ladispoli, in arrivo il secondo asilo nido comunale

Proseguono i lavori per la realizzazione del secondo asilo nido comunale di Ladispoli, una struttura molto attesa dalle famiglie che sorgerà in piazza Nazario Sauro, nel quartiere Caere Vetus. Il progetto è finanziato con oltre 600mila euro del Pnrr, a cui si aggiungono risorse del bilancio comunale.

L’edificio potrà accogliere fino a 25 bambini e sarà realizzato a poca distanza dalla succursale del liceo scientifico Sandro Pertini. «I lavori stanno andando avanti e non dovrebbe mancare molto alla conclusione – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini –. È una risposta importante alle esigenze di una città in continua crescita».

Una volta terminato il cantiere, il Comune dovrà stabilire i criteri di accesso e le graduatorie per l’iscrizione, con la probabile priorità alle famiglie con redditi più bassi.

Intanto è quasi pronta anche la nuova mensa scolastica di via Castellammare di Stabia, destinata a circa 150 alunni del tempo pieno. L’opera, del valore complessivo superiore al milione di euro, è stata finanziata in gran parte con fondi del Pnrr.