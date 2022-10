Ladispoli, in arrivo al “Di Vittorio” una delegazione di studenti tedeschi di Treviri

E’ una delle città più antiche della Germania, diede i natali a Sant’Ambrogio e nel 1818 vi nacque Karl Marx. Attraversata dalla Mosella, situata in un territorio a forte vocazione vinicola, famosa per i numerosi edifici di età romana ancora ben conservati, fu una delle capitali della Tetrarchia insieme a Milano, Sirmio e Nicomedia: è Treviri, perla della Renania-Palatinato, e da qui provengono gli studenti della “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) che saranno ospitati a Ladispoli dal 6 al 12 novembre 2022 nell’ambito degli scambi interculturali previsti dal Programma Internazionalizzazione dell’Istituto.

“Nella prospettiva di scenari sempre più orientati alla globalizzazione e ad un’apertura al territorio che rientra da sempre nella nostra offerta formativa, inauguriamo quest’anno

scolastico con un’esperienza che sta suscitando l’entusiasmo degli studenti. – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di via Federici Prof.ssa Vincenza La Rosa – Diamo il benvenuto agli studenti di Treviri e ai docenti Anne Godecke e Peter Adam, certi che il loro arrivo consentirà una crescita e un’occasione di apprendimento per

tutti noi”.

“La mobilità studentesca ha acquisito ormai un’indiscussa centralità – hanno aggiunto la Prof.ssa Angela Di Sabatino, e la Prof.ssa Mariagrazia Passerini, Responsabili del Settore internazionalizzazione dell’Istituto Superiore “G. Di Vittorio” – da un lato per il suo valore aggiunto nella formazione personale, dall’altro per l’importanza che può rivestire

nell’acquisizione di competenze trasversali da spendersi in un mercato professionale sempre più complesso e competitivo”.

Ad essere coinvolti nello scambio culturale – ha spiegato la Prof.ssa Passerini – saranno 8 studenti tedeschi e 8 allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” (Indirizzi

Alberghiero, Amministrazione Finanza e Marketing), selezionati all’interno del gruppo di alunni della fascia di età 17/18 anni che hanno ottenuto per l’inglese (lingua veicolare dello scambio), la certificazione PET/B1.

E venerdì 14 ottobre, nell’Aula magna dell’Istituto superiore “Giuseppe Di Vittorio” si è svolto il primo importantissimo contatto in videocall fra gli studenti tedeschi che si

accingono alla partenza e gli allievi di via Federici: un’occasione per scambiarsi impressioni, emozioni e commenti preliminari in attesa di un incontro che da virtuale diventerà presto reale.

E all’Istituto “Di Vittorio” fervono i preparativi per la festa di accoglienza. Il conto alla rovescia è cominciato.