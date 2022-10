A Ladispoli la 5a edizione di “Adotta e Cresci una Quercia”

Iniziativa ambientale-educativa delle associazioni locali

Si è svola nella centrale piazza Rossellini di Ladispoli la consueta manifestazione, giunta alla 5a edizione, a cura delle associazioni locali “Salviamo il Paesaggio litorale Roma Nord”, Scuolambiente, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Fare Verde, Natura per tutti, CO.RI.TA.

“Adotta e Cresci una Quercia”

Sono state distribuite gratuitamente circa 25 quercette (lecci e roverelle), nate da ghiande raccolte a novembre 2021, con l’impegno da parte di chi le ha adottate di crescerle 2-3 anni e metterle successivamente a dimora in un giardino o una scuola. Ringraziamo i cittadini che sono venuti a trovarci, in particolare alcune maestre, molto sensibili al tema ambientale, con i loro alunni a cui è rivolta in particolare l’iniziativa. Educare all’ambiente con piante che un domani saranno alberi grandi e secolari ci sembra doveroso nei confronti delle future generazioni. Il clima e l’ambiente sono argomenti molto attuali ed importanti in questo periodo di cambiamenti climatici.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Ladispoli e dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio). Prossimo appuntamento per l’ambiente domenica 13 novembre 2022 con la 7a edizione de “La Marcia degli Alberi” durante la quale saranno messi a dimora 25-30 alberelli in un pubblico giardino. Per informazioni potete contattarci al 339.2161433.