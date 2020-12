Share Pin 4 Condivisioni

Ladispoli, Ilaria Alpi: il concerto di Natale è online

In questo anno particolarmente difficile per la comunità tutta, anche le attività musicali hanno molto sofferto, vista l’impossibilità di promuovere concerti e saggi musicali scolastici. Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno costretto ad adottare delle modalità di insegnamento a distanza che non hanno inficiato la qualità e la quantità degli sforzi messi in campo. La voglia di fare musica, perciò, non è venuta meno e con lo stesso spirito affrontiamo la possibilità di mettersi alla prova con un’esibizione pubblica. Il concerto di Natale, che annualmente consente ai nostri allievi di esprimere un momento del percorso didattico, anche quest’anno sarà realizzato, seppure

online.

Al posto del tradizionale concerto, per l’occasione saranno proposti dei video della classe di strumento, frutto di un lavoro di coordinamento e montaggio, gestito da professionisti del settore, in grado di valorizzare i risultati artistici ottenuti. Tali video musicali sono presenti sul sito web scolastico, nell’area indirizzo musicale-video musicali.

Fermo restando che la musica si fa sui palchi, con il calore del pubblico, il video musicale rappresenta l’unico modo per far ascoltare e vedere i nostri meravigliosi alunni/e. L’orchestra Ilaria Alpi, formata da circa 60 alunni tutti diversi, ma accumunati da una unica passione, è l’esempio più significativo e rappresentativo dell’istituto scolastico a indirizzo musicale.

R. Di Fenza