Ladispoli, il trekking sposa il volontariato per un’escursione solidale

Trekkiamo ha organizzato un’escursione solidale a contributo libero che si terrà sabato 4 marzo. L’importo sarà devoluto a “Dammi la zampa”

Sabato 4 marzo, a partire dalle ore 9:00, si terrà un’escursione solidale a contributo libero organizzata dal gruppo Trekkiamo. L’evento, durante il quale sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, ha l’obiettivo di sostenere l’Associazione Onlus “Dammi la Zampa”, che si occupa della protezione dei nostri amici a 4 zampe.

Tutte le informazioni per partecipare all’escursione

“Perché un evento solidale?

Trekkiamo vuole rendersi utile e dimostrare la prioria riconoscenza alle associazioni che si prodigano per gli altri, per questo ha intenzione di sostenere ed organizzare una serie di eventi solidali per aiutare concretamente.

Per farlo, non ha altro modo che cimentarsi in quello che è il suo must, accompagnare e raccontare le meraviglie di un luogo, cercando di suscitare nei propri accompagnati le stesse proprie emozioni.

Dunque gli eventi solidali, saranno semplici e alla portata di tutti, con il fine ultimo di sensibilizzare su una particolare tematica, sempre diversa.

Il contributo sarà libero, da consegnare in busta chiusa o direttamente nel contenitore a disposizione, così da rendere possibile la partecipazione di chiunque secondo le proprie possibilità.

Per questa occasione ci troveremo sul lungo mare di Ladispoli, dopo una piccola colazione offerta dall’organizzatore, partiremo per intraprendere una passeggiata semplicissima e adatta a tutti, tra le bellezze naturali del territorio.

La storia di Caravaggio, la villa Romana, la natura del Bosco di Palo, la bellezza incredibile del mare e del Castello Odescalchi.

Gli elementi per passare una giornata perfetta ci sono tutti!”

CARATTERISTICHE ESCURSIONE

Percorso: anello

Difficoltà: T

Dislivello: trascurabile

Lunghezza: 8 km circa

Durata: 4 ore escluse soste.

Amici Animali : Benvenuti – avvertire l’organizzatore.

NON SONO PRESENTI PUNTI ESPOSTI

PUNTO RITROVO E ORARIO DI PARTENZA.

Partenza h. 9.00 – Rientro H. 13.30

Il punto di partenza Lungomare Marina di Palo

Fronte Bar Malecon

PER PRENOTAZIONI

Preferibilmente via WhatsApp, indicando nome e cognome dei partecipanti:

Francesca Zannoni +39 380.6864544

La guida GAEE iscritta al registro Fiptes, Federazione Italiana Professionisti del Trekkingincittà e del Turismo Esperenziale ed Iscritta nell’Elenco delle Associazioni Professionali Abilitate Ministero dello Sviluppo Economico , opera ai sensi della L. 4/2013 e sono dotate di certificazione BLSD e di assicurazione RCT.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione : Contributo libero interamente devoluto all’associazione.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Buonumore

Zaino con effetti personali e acqua.

Scarpe con la suola scolpita, giacca antivento / antipioggia, abbigliamento adeguato alla stagione, un paio di calzini di ricambio, medicinali a stretto uso personale.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Bastoncini da trekking, un ricambio d’abbigliamento completo da lasciare in auto.

ALIMENTAZIONE

Acqua (almeno 1,5l),pranzo al sacco e snack.

Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.