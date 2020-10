Ladispoli, il teatro si veste d’autunno al centro di arte e cultura

Share Pin 1 Condivisioni

Al centro di arte e cultura sulla Settevene Palo, il teatro si veste d’autunno.

Mentre il bosco di Palo ospiterà una tappa del Giro d’Italia di Ciclocross, al Centro di arte e cultura prende il via il cartellone autunnale.

“Del programma di conferenze e seminari ne abbiamo già parlato –afferma l’assessore alla cultura, Marco Milani – ma c’è dell’altro”.

“Con “Il teatro si veste d’autunno” ha inizio il cartellone autunnale teatrale, che ha come fil rouge la comicità, a cura della UPTER della bravissima Laura Masielli, che riserva ben cinque appuntamenti imperdibili”.

“Si parte alla grande il 25 ottobre (h.19.00) con la bravissima Laura De Marchis, già vista in TV, con “Disperata x davvero”, uno spettacolo divertente e coinvolgente per tutti. Domenica 29 (h.19.00) si ride ancora con la intensa Nadia Perciabosco in “Dicono di lei”, camaleontica interpretazione della brava attrice, già esibitasi a Ladispoli più volte”.

“Domenica 13 dicembre, alle 19.00 sarà la volta di Manuel D’Aleo in “Sketch…si ride” con risate a volontà”.

“Sabato 19 dicembre con “Quara(nta) voglia di tornare bambino” di e con Federico Melis, in un esilarante monologo”.

“Chiuderà il cartellone autunnale Francesca Marti con “Dive”, spettacolo “teatral-musicale”, accompagnato a pianoforte e fisarmonica da Davide Mengarelli, domenica 27 dicembre alle ore 19.00″.

“Nutriamo la nostra anima e il nostro cervello con la Cultura: per combattere il virus c’è bisogno anche di questo”.