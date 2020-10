Cerveteri, a fuoco Carabetta casa: salvato il custode del capannone

Share Pin 41 Condivisioni

L’uomo era rimasto in trappola perché la via di esodo era avvolta dalle fiamme

Salvato il custode del capannone di Carabetta casa. L’uomo si trovava nei pressi del capannone quando è divampato l’incendio che ha distrutto l’attività commerciale.

La struttura era completamente invaso dalle fiamme quando i vigili del fuoco sono intervenuti.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno tratto in salvo il custode del capannone, rimasto in trappola perché la via di esodo era avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco praticando un’apertura con il moto troncatore su una serranda adiacente, hanno tratto in salvo l’ormai stremato custode.

Il 47enne, di nazionalità romena, è stato tempestivamente affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto, in quanto aveva respirato molto fumo.

Il tetto del capannone è collassato ma il lavoro dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si propagassero ai vicini capannoni.

