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Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti

25 Giugno 2026





Ieri l’inaugurazione delle tre strutture a Cerveteri e Ladispoli: tutti i servizi offerti

Ieri è stata una giornata importante per il territorio del distretto 2 della ASL Roma 4. A Cerveteri e Ladispoli, infatti, sono state inaugurate, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dott.ssa Marino, tre strutture importanti per la sanità territoriale: le due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli e l’Ospedale di Comunità del distretto sanitario.

Vediamo cosa sono, come funzionano e quali sono i servizi offerti.

Cos’è un Ospedale di Comunità

Un Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria dedicata a ricoveri brevi (fino a circa 30 giorni), destinata a pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere intensive ma che non possono ancora essere assistiti a casa. L’assistenza è principalmente infermieristica, con supporto medico, riabilitativo e socio-sanitario.

Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti
Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti

L’obiettivo è:

  • stabilizzare le condizioni di salute,
  • favorire il recupero dell’autonomia,
  • accompagnare il paziente verso il rientro a casa o altri servizi territoriali.
  • Funzioni dell’Ospedale di Comunità di Ladispoli
  • Le principali funzioni sono:
  • assistenza sanitaria e infermieristica continuativa
  • assistenza medica programmata
  • riabilitazione e recupero funzionale
  • supporto alla continuità assistenziale e dimissioni protette
  • prestazioni diagnostiche e terapeutiche di base
  • gestione di posti letto per ricoveri a bassa/media intensità (circa 20 posti)
  • Perché è importante
  • È una struttura fondamentale perché:
  • fa da ponte tra ospedale e territorio
  • evita ricoveri ospedalieri inutilmente prolungati
  • riduce il rischio di ritorni in pronto soccorso
  • aiuta la gestione delle malattie croniche
  • migliora l’uso delle risorse sanitarie e la qualità dell’assistenza

Come si accede

Non si accede direttamente. L’ingresso avviene tramite segnalazione di un professionista sanitario:

  • dall’ospedale, in fase di dimissione se il rientro a casa non è sicuro
  • dal territorio, ad esempio tramite medico di famiglia o assistenza domiciliare

La valutazione del caso viene fatta dal Distretto sanitario, che attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) organizza il ricovero.

Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti
Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità

Cos’è una Casa della Comunità

La Casa della Comunità è una struttura territoriale che integra servizi sanitari e sociali in un unico luogo, con l’obiettivo di rispondere in modo coordinato e continuativo ai bisogni di salute delle persone. Non è solo un poliambulatorio: è uno spazio di prossimità dove sanità e servizi sociali lavorano insieme. All’interno è presente il Punto Unico di Accesso (PUA), dove operatori sanitari e assistenti sociali accolgono i cittadini e li orientano verso i servizi più adatti (sanitari, sociali o socio-assistenziali).

Perché è importante

La Casa della Comunità è importante perché:

  • semplifica l’accesso ai servizi sanitari e sociali
  • riduce i tempi di attesa e frammentazione delle cure
  • garantisce un’assistenza più coordinata e continua
  • è vicina al cittadino e ai bisogni del territorio
  • fa parte del rafforzamento dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR – Missione Salute

Come si accede

L’accesso è semplice e aperto a tutti i cittadini:

  • alcuni servizi sono ad accesso diretto
  • altri si prenotano tramite CUP o medico di medicina generale
  • è possibile recarsi anche solo per informazioni e orientamento tramite il PUA

Ora vediamo nel dettaglio i servizi offerti dalle due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli.

Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Cerveteri?

  • PUA – Punto Unico di Accesso
  • Sportello CUP (Centro Unico Prenotazione)
  • Servizio Amministrativo
  • Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
  • Ambulatori specialistici (Cardiologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Medicina
    dello Sport, Medicina Legale, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia)
  • PDTA Diabete
  • Medicina Legale
  • Punto Prelievi
  • Ambulatorio infermieristico
  • Ambulatorio infermieristico diabetologico
  • Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)
  • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
  • Servizio Sociale
  • Servizio Vaccini
  • Consultorio
  • Ambulatorio della prevenzione nutrizionale
  • Polo per la valutazione e trattamento del Disturbo del Deficit di Attenzione ed
    Iperattività nell’adulto (ADHD)

Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Ladispoli?

  • PUA – Punto Unico di Accesso
  • Sportello CUP
  • Servizio Amministrativo
  • Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
  • Ambulatorio di Cure Primarie (ACP)
  • Ambulatori specialistici (Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
    Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina dello
    Sport, Medicina Legale, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia,
    Otorinolaringoiatria – ORL, Pneumologia, Senologia)
  • Disabilità Adulti
  • Ambulatorio CDCD – Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze
  • PDTA Demenze
  • Centro Antifumo
  • PDTA Diabete
  • Esami diagnostici e radiologia
  • Punto Prelievi
  • Ambulatorio infermieristico
  • Ambulatorio infermieristico diabetologico
  • Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)
  • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
  • Servizio Sociale
  • Sportello Giovani
  • Servizio Vaccini
  • Consultorio
  • Screening oncologici
  • Ambulatorio della sedentarietà

Riccardo Dionisi