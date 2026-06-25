Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti

Ieri l’inaugurazione delle tre strutture a Cerveteri e Ladispoli: tutti i servizi offerti
Ieri è stata una giornata importante per il territorio del distretto 2 della ASL Roma 4. A Cerveteri e Ladispoli, infatti, sono state inaugurate, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dott.ssa Marino, tre strutture importanti per la sanità territoriale: le due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli e l’Ospedale di Comunità del distretto sanitario.
Vediamo cosa sono, come funzionano e quali sono i servizi offerti.
Cos’è un Ospedale di Comunità
Un Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria dedicata a ricoveri brevi (fino a circa 30 giorni), destinata a pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere intensive ma che non possono ancora essere assistiti a casa. L’assistenza è principalmente infermieristica, con supporto medico, riabilitativo e socio-sanitario.
L’obiettivo è:
- stabilizzare le condizioni di salute,
- favorire il recupero dell’autonomia,
- accompagnare il paziente verso il rientro a casa o altri servizi territoriali.
- Funzioni dell’Ospedale di Comunità di Ladispoli
- Le principali funzioni sono:
- assistenza sanitaria e infermieristica continuativa
- assistenza medica programmata
- riabilitazione e recupero funzionale
- supporto alla continuità assistenziale e dimissioni protette
- prestazioni diagnostiche e terapeutiche di base
- gestione di posti letto per ricoveri a bassa/media intensità (circa 20 posti)
- Perché è importante
- È una struttura fondamentale perché:
- fa da ponte tra ospedale e territorio
- evita ricoveri ospedalieri inutilmente prolungati
- riduce il rischio di ritorni in pronto soccorso
- aiuta la gestione delle malattie croniche
- migliora l’uso delle risorse sanitarie e la qualità dell’assistenza
Come si accede
Non si accede direttamente. L’ingresso avviene tramite segnalazione di un professionista sanitario:
- dall’ospedale, in fase di dimissione se il rientro a casa non è sicuro
- dal territorio, ad esempio tramite medico di famiglia o assistenza domiciliare
La valutazione del caso viene fatta dal Distretto sanitario, che attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) organizza il ricovero.
Cos’è una Casa della Comunità
La Casa della Comunità è una struttura territoriale che integra servizi sanitari e sociali in un unico luogo, con l’obiettivo di rispondere in modo coordinato e continuativo ai bisogni di salute delle persone. Non è solo un poliambulatorio: è uno spazio di prossimità dove sanità e servizi sociali lavorano insieme. All’interno è presente il Punto Unico di Accesso (PUA), dove operatori sanitari e assistenti sociali accolgono i cittadini e li orientano verso i servizi più adatti (sanitari, sociali o socio-assistenziali).
Perché è importante
La Casa della Comunità è importante perché:
- semplifica l’accesso ai servizi sanitari e sociali
- riduce i tempi di attesa e frammentazione delle cure
- garantisce un’assistenza più coordinata e continua
- è vicina al cittadino e ai bisogni del territorio
- fa parte del rafforzamento dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR – Missione Salute
Come si accede
L’accesso è semplice e aperto a tutti i cittadini:
- alcuni servizi sono ad accesso diretto
- altri si prenotano tramite CUP o medico di medicina generale
- è possibile recarsi anche solo per informazioni e orientamento tramite il PUA
Ora vediamo nel dettaglio i servizi offerti dalle due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli.
Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Cerveteri?
- PUA – Punto Unico di Accesso
- Sportello CUP (Centro Unico Prenotazione)
- Servizio Amministrativo
- Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
- Ambulatori specialistici (Cardiologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Medicina
dello Sport, Medicina Legale, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia)
- PDTA Diabete
- Medicina Legale
- Punto Prelievi
- Ambulatorio infermieristico
- Ambulatorio infermieristico diabetologico
- Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Servizio Sociale
- Servizio Vaccini
- Consultorio
- Ambulatorio della prevenzione nutrizionale
- Polo per la valutazione e trattamento del Disturbo del Deficit di Attenzione ed
Iperattività nell’adulto (ADHD)
Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Ladispoli?
- PUA – Punto Unico di Accesso
- Sportello CUP
- Servizio Amministrativo
- Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
- Ambulatorio di Cure Primarie (ACP)
- Ambulatori specialistici (Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina dello
Sport, Medicina Legale, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia,
Otorinolaringoiatria – ORL, Pneumologia, Senologia)
- Disabilità Adulti
- Ambulatorio CDCD – Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze
- PDTA Demenze
- Centro Antifumo
- PDTA Diabete
- Esami diagnostici e radiologia
- Punto Prelievi
- Ambulatorio infermieristico
- Ambulatorio infermieristico diabetologico
- Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Servizio Sociale
- Sportello Giovani
- Servizio Vaccini
- Consultorio
- Screening oncologici
- Ambulatorio della sedentarietà
Riccardo Dionisi