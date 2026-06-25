Ieri l’inaugurazione delle tre strutture a Cerveteri e Ladispoli: tutti i servizi offerti

Ieri è stata una giornata importante per il territorio del distretto 2 della ASL Roma 4. A Cerveteri e Ladispoli, infatti, sono state inaugurate, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dott.ssa Marino, tre strutture importanti per la sanità territoriale: le due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli e l’Ospedale di Comunità del distretto sanitario.

Vediamo cosa sono, come funzionano e quali sono i servizi offerti.

Cos’è un Ospedale di Comunità

Un Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria dedicata a ricoveri brevi (fino a circa 30 giorni), destinata a pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere intensive ma che non possono ancora essere assistiti a casa. L’assistenza è principalmente infermieristica, con supporto medico, riabilitativo e socio-sanitario.

Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità: cosa sono e quali sono i servizi offerti

L’obiettivo è:

stabilizzare le condizioni di salute,

favorire il recupero dell’autonomia,

accompagnare il paziente verso il rientro a casa o altri servizi territoriali.

Funzioni dell’Ospedale di Comunità di Ladispoli

Le principali funzioni sono:

assistenza sanitaria e infermieristica continuativa

assistenza medica programmata

riabilitazione e recupero funzionale

supporto alla continuità assistenziale e dimissioni protette

prestazioni diagnostiche e terapeutiche di base

gestione di posti letto per ricoveri a bassa/media intensità (circa 20 posti)

Perché è importante

È una struttura fondamentale perché:

fa da ponte tra ospedale e territorio

evita ricoveri ospedalieri inutilmente prolungati

riduce il rischio di ritorni in pronto soccorso

aiuta la gestione delle malattie croniche

migliora l’uso delle risorse sanitarie e la qualità dell’assistenza

Come si accede

Non si accede direttamente. L’ingresso avviene tramite segnalazione di un professionista sanitario:

dall’ospedale, in fase di dimissione se il rientro a casa non è sicuro

dal territorio, ad esempio tramite medico di famiglia o assistenza domiciliare

La valutazione del caso viene fatta dal Distretto sanitario, che attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) organizza il ricovero.

Casa della Comunità ed Ospedale di Comunità

Cos’è una Casa della Comunità

La Casa della Comunità è una struttura territoriale che integra servizi sanitari e sociali in un unico luogo, con l’obiettivo di rispondere in modo coordinato e continuativo ai bisogni di salute delle persone. Non è solo un poliambulatorio: è uno spazio di prossimità dove sanità e servizi sociali lavorano insieme. All’interno è presente il Punto Unico di Accesso (PUA), dove operatori sanitari e assistenti sociali accolgono i cittadini e li orientano verso i servizi più adatti (sanitari, sociali o socio-assistenziali).

Perché è importante

La Casa della Comunità è importante perché:

semplifica l’accesso ai servizi sanitari e sociali

riduce i tempi di attesa e frammentazione delle cure

garantisce un’assistenza più coordinata e continua

è vicina al cittadino e ai bisogni del territorio

fa parte del rafforzamento dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR – Missione Salute

Come si accede

L’accesso è semplice e aperto a tutti i cittadini:

alcuni servizi sono ad accesso diretto

altri si prenotano tramite CUP o medico di medicina generale

è possibile recarsi anche solo per informazioni e orientamento tramite il PUA

Ora vediamo nel dettaglio i servizi offerti dalle due Case di Comunità di Cerveteri e Ladispoli.

Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Cerveteri?

PUA – Punto Unico di Accesso

Sportello CUP (Centro Unico Prenotazione)

Servizio Amministrativo

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

Ambulatori specialistici (Cardiologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Medicina

dello Sport, Medicina Legale, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia)

dello Sport, Medicina Legale, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia) PDTA Diabete

Medicina Legale

Punto Prelievi

Ambulatorio infermieristico

Ambulatorio infermieristico diabetologico

Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Servizio Sociale

Servizio Vaccini

Consultorio

Ambulatorio della prevenzione nutrizionale

Polo per la valutazione e trattamento del Disturbo del Deficit di Attenzione ed

Iperattività nell’adulto (ADHD)

Quali sono le funzioni della Casa della Comunità Ladispoli?

PUA – Punto Unico di Accesso

Sportello CUP

Servizio Amministrativo

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

Ambulatorio di Cure Primarie (ACP)

Ambulatori specialistici (Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,

Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina dello

Sport, Medicina Legale, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia,

Otorinolaringoiatria – ORL, Pneumologia, Senologia)

Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina dello Sport, Medicina Legale, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia, Otorinolaringoiatria – ORL, Pneumologia, Senologia) Disabilità Adulti

Ambulatorio CDCD – Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze

PDTA Demenze

Centro Antifumo

PDTA Diabete

Esami diagnostici e radiologia

Punto Prelievi

Ambulatorio infermieristico

Ambulatorio infermieristico diabetologico

Infermiere di Famiglia e Comunità (IFEC)

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Servizio Sociale

Sportello Giovani

Servizio Vaccini

Consultorio

Screening oncologici

Ambulatorio della sedentarietà

Riccardo Dionisi