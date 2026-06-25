Santa Marinella, anziana aggredita da un gruppo di giovanissimi: indagini su possibile diversivo per un furto

A Santa Marinella una donna di 70 anni sarebbe stata vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi in monopattino, nella serata di ieri intorno alle 23:30 in una piazzetta del centro. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata accerchiata, insultata e colpita con un calcio, mentre alcuni dei ragazzi avrebbero pronunciato frasi di matrice nazista.

L’episodio potrebbe non essere isolato: la famiglia della vittima ipotizza infatti che l’aggressione sia stata utilizzata come diversivo per facilitare un furto in un’abitazione vicina. Le telecamere di sorveglianza della zona avrebbero ripreso l’intera sequenza dei fatti.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto e la famiglia ha espresso forte preoccupazione, chiedendo maggiore attenzione sul tema della sicurezza. Le autorità stanno ora valutando le responsabilità e le possibili accuse nei confronti dei presunti responsabili.