Ladispoli, il Sindaco Grando scrive ad Anas: “Ripristinare con urgenza l’illuminazione all’ingresso nord della città” –

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che il Sindaco Alessandro Grando ha inviato una formale richiesta ad Anas per sollecitare un intervento urgente finalizzato al ripristino dell’impianto di illuminazione della torre faro situata al centro della rotatoria sulla Strada Statale 1 Aurelia, in corrispondenza dell’ingresso nord della città.

L’impianto risulta infatti completamente spento da lungo tempo. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate negli anni e alcuni interventi che ne hanno consentito il funzionamento soltanto in modo parziale e temporaneo, il problema non è mai stato risolto in maniera definitiva.

Nella comunicazione inviata ad Anas, il Sindaco evidenzia come la persistente assenza di illuminazione rappresenti una concreta criticità per la sicurezza della circolazione stradale. La rotatoria costituisce infatti uno dei principali accessi a Ladispoli ed è attraversata quotidianamente da un intenso flusso di veicoli, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Per questo motivo, il primo cittadino ha chiesto ad Anas di attivarsi con la massima urgenza per il completo ripristino dell’impianto di illuminazione, così da garantire adeguati standard di sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Contestualmente, il Sindaco Grando ha richiesto di conoscere i tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento, considerata la rilevanza strategica dell’infrastruttura e il protrarsi di un disservizio che si trascina ormai da troppo tempo.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione la vicenda, auspicando un rapido riscontro da parte di Anas e una soluzione definitiva a un problema che interessa uno dei principali punti di accesso alla città.