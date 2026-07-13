Iniziati i lavori sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. L’investimento supera i 350mila euro e prevede anche un nuovo parcheggio in via dei Cipressi e il rifacimento della rotatoria di viale Mediterraneo

Campo di Mare, al via nuovi cantieri: riqualificati parcheggi e viabilità grazie a un finanziamento regionale –

Sono ufficialmente partiti i nuovi interventi di riqualificazione a Campo di Mare. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, è la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha comunicato l’avvio dei lavori di rifacimento dell’asfalto nell’area parcheggio situata sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, davanti all’ex depuratore, oggi dismesso.

L’intervento punta a restituire decoro e funzionalità a una zona che, come sottolineato dalla stessa prima cittadina, è rimasta per anni in stato di abbandono e degrado, trasformandola in uno spazio rinnovato e più fruibile per cittadini e visitatori.

Il cantiere rientra in un appalto più ampio che comprende anche la realizzazione di una nuova area parcheggio in via dei Cipressi e il rifacimento del manto stradale della rotatoria di viale Mediterraneo, opere destinate a migliorare la viabilità e i servizi nella frazione balneare.

L’investimento complessivo supera i 350mila euro ed è finanziato grazie al contributo ottenuto dal Comune di Cerveteri dalla Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti e Fondi Europei, nell’ambito delle risorse del PNRR.

Nel suo messaggio, la sindaca Elena Gubetti ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, al dirigente Fabrizio Bettoni e al responsabile unico del procedimento Flavio Nunnari per il lavoro svolto nella progettazione e nell’avvio degli interventi.

Con l’apertura di questi cantieri prosegue il programma di riqualificazione urbana dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere Campo di Mare sempre più accogliente, sicura e funzionale.