La lettera del primo cittadino Alessandro Grando

Ladispoli, il sindaco: “Approvato il rendiconto 2022. Anno epocale per città”

“Care concittadine, cari concittadini,

ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione per l’annualità 2022. Un atto importante che fotografa la situazione finanziaria e contabile del nostro Ente.

Quest’anno, inoltre, abbiamo partecipato alla sperimentazione della BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche), insieme ad altri 24 Enti tra cui Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Campania, Città Metropolitana di Roma Capitale, le città di Bergamo, Padova e altre.

Siamo l’unico Comune delle nostre dimensioni territoriali che è stato inserito in questo progetto, attraverso il quale i nostri dati sono stati già vagliati dalla BDAP e sono stati decretati conformi alla normativa vigente.

Entrando nel dettaglio del rendiconto 2022 mi preme, innanzitutto, evidenziare che la continua ottimizzazione dei costi e l’efficientamento dei servizi ci hanno permesso negli anni di migliorare tutti i parametri di bilancio, con particolare riferimento al saldo di cassa.

Abbiamo chiuso, infatti, l’anno 2022 con la cassa in attivo per 18 milioni di euro, di cui 10 milioni di fondi vincolati per progetti PNRR, del Piano Sociale di Zona e altri contributi ricevuti per progetti specifici. I restanti 8 milioni sono stati generati dalla cassa del Comune, e principalmente dallo svincolo di fondi crediti di dubbia esigibilità. Questo significa che tutte le entrate che erano state preventivate sono state ampiamente realizzate.

Ricordo che quando siamo subentrati in Amministrazione, nel 2017, il nostro Ente aveva un saldo negativo di 8 milioni di euro, e pagavamo oltre 300 mila euro l’anno di interessi passivi al tesoriere.

Tutto questo per fortuna è ormai un lontano ricordo. I conti del Comune di Ladispoli sono perfettamente in ordine.

Volendo fare un bilancio dal punto di vista politico credo fermamente che quello appena trascorso, con l’entrata in funzione del Commissariato di Polizia, della nuova Caserma dei Carabinieri e del Palazzetto dello Sport, sia stato un anno epocale per la nostra città. Senza contare i numerosi interventi di riqualificazione del manto stradale, degli edifici scolastici e dei parchi pubblici.

Anche sul fronte delle tasse siamo riusciti a centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati, abbassando la tassa sui rifiuti del 5%, e raggiungendo complessivamente la riduzione dell’11,5% nel quinquennio 2017-2022.

Siamo dunque molto soddisfatti del lavoro svolto ma sappiamo bene che c’è ancora molto da fare. Già nella proposta di bilancio 2023/2025, che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale entro fine mese, abbiamo previsto numerosi interventi per continuare a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, sempre con un occhio di riguardo verso le categorie più fragili.

In conclusione, a nome mio personale e di tutta la Città di Ladispoli, ringrazio il responsabile dei Servizi Finanziari del Comune dott. Renato Barbato, tutto l’Ufficio Ragioneria-Economato e l’Ufficio Tributi per il prezioso lavoro svolto, grazie al quale negli anni siamo riusciti a mettere in sicurezza le finanze dell’Ente e a garantire l’equilibrio della gestione”.

Il sindaco – Dott. Alessandro Grando