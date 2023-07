Ladispoli, il PD: “A rischio i magnifici pini del territorio”

La nota stampa del PD Ladispoli:

Il Gruppo Consiliare del PD-LA FORZA DELLA COMUNITÀ ha presentato una mozione da portare al voto del Consiglio Comunale sul problema emergente della presenza di un nuovo parassita che sta attaccando i pini della nostra Regione.

Già dal Giugno 2021 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha dato disposizioni su come affrontare la “coccinella tartaruga”, questo il nome del parassita che va combattuto subito, prima che sia troppo tardi.

Questo il testo della mozione:

PREMESSO CHE

– un parassita relativamente nuovo (denominato Coccinella Tartaruga) sta attaccando i pini dei territori italiani dove questi alberi sono diffusi;

– ci sono segnali evidenti che questo parassita sta mettendo a rischio i pini del nostro territorio, in particolare quelli di grande valore ambientale e storico di via dei Monteroni e di via Aurelia;

CONSIDERATO CHE

– Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato in proposito il Decreto del 3/6/2021 per dare indicazioni su come affrontare questa emergenza;

– la Regione Lazio ha diffuso le linee guida per il contrasto al parassita sopra menzionato, linee guida obbligatorie per Enti pubblici e per i privati;

INVITIAMO

– l’Amministrazione Comunale a mettere in atto quanto necessario per evitare a Ladispoli la perdita di un patrimonio naturalistico di grandissimo valore.

Gruppo Consiliare PD-La Forza della Comunità e Circolo PD “Luciano Colibazzi”