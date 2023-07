Oltre 150 ragazzi under 25 hanno preso parte ieri a Tolfa(Rm), nella splendida cornice del Convento dei Cappuccini, alla quarta edizione dell’iniziativa “Anuman, la Foresta delle Idee” promossa dal Deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio. È stata, tra l’altro, la prima uscita ufficiale del nuovo Segretario nazionale, Antonio Tajani che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza dei giovani nel nuovo progetto di forza Italia. Presenti anche il Deputato e coordinatore nazionale dei giovani, Stefano Benigni, il Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, il Deputato Francesco Battistoni e l’Assessore regionale Luisa Regimenti. Schierate al gran completo tutte le televisioni nazionali oltre a quelle locali.

Forza Italia: parte da Tolfa e da “Anuman” la nuova stagione. Una marea di giovani con entusiasmo al fianco di Tajani

I ragazzi hanno nel pomeriggio partecipato a tavoli tematici ed hanno seguito lezioni di docenti ed esperti in varie materie tra cui il coordinatore della protezione civile di Civitavecchia Valentino Arillo ed il giornalista e comunicatore Massimiliano Grasso: al termine dei tavoli sono stati redatti dei documenti con proposte che saranno presentati nei prossimi giorni alla Camera in una conferenza. Hanno partecipato alla giornata molti esponenti della politica e delle realtà associative del comprensorio.

“Anche stavolta il nostro territorio al centro della politica nazionale. Parte proprio da “Anuman” questa nuova fase di Forza Italia , che sabato ha indicato all’unanimità Antonio Tajani come segretario nazionale, nel solco della linea tracciata dal nostro Presidente e fondatore Silvio Berlusconi. L’entusiasmo di oggi a Tolfa, per la quarta edizione di “Anuman, la foresta delle idee “ è un’ottima spinta per iniziare questo percorso: intanto giovani azzurri partecipanti sono una risorsa basilare per il nostro movimento. Con le maniche rimboccate, con il sorriso e, come diceva il nostro presidente, con il sole in tasca. Siamo pronti alle sfide che ci attendono” ha dichiarato in conclusione dell’iniziativa Alessandro Battilocchio, promotore di “Anuman, la Foresta delle Idee”, giunta alla quarta edizione.