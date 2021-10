Ladispoli, il palazzetto dello sport a disposizione degli studenti dell’alberghiero

La palestra della scuola progettata nel 2015 e mai realizzata. Amministrazione al fianco degli studenti dell’istituto scolastico

Il Palazzetto dello Sport sarà a disposizione dei ragazzi dell’alberghiero di Ladispoli. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Grando dopo l’incontro che questa mattina si è svolto in comune.

“Davanti all’inerzia della Città Metropolitana – ha detto il sindaco Grando – che in tutto questo tempo non è riuscita a risolvere il problema, che non dimentichiamo è di loro esclusiva competenza, l’amministrazione ha deciso di sostenere i ragazzi mettendo a disposizione dell’istituto alberghiero, in orario scolastico, il nuovo Palazzetto dello Sport che si sta costruendo in via delle Primule”.

“In attesa che la tanto agognata palestra venga realizzata, i ragazzi avranno la possibilità di utilizzare una struttura di proprietà comunale per praticare attività sportiva, come loro diritto. Ovviamente se l’ipotesi dell’utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport venisse accolta, chiederemo a Città Metropolitana quantomeno di finanziare un servizio di trasporto scolastico per accompagnare i ragazzi e di compartecipare alle spese di gestione della struttura. Le famiglie e gli studenti sappiano che l’amministrazione comunale sarà sempre al loro fianco”.