G20 Roma: info viabilità dal 28 al 31 ottobre

Sabato 30 e domenica 31 ottobre il G20 si riunirà a Roma e le strade della Capitale subiranno chiusure e modifiche alla viabilità. Scuole chiuse dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 29 ottobre. La zona dell’Eur, in particolare, sarà interessata dai cambiamenti ma non sarà l’unica. Il summit sarà alla Nuvola, con il Palazzo dei Congressi ad ospitare i media dell’evento. Si prospetta un ultimo weekend di ottobre molto movimentato per i pendolari della Capitale, che inizieranno ad avvertire disagi in strada già da oggi giovedì 28 ottobre.

Deviazioni per le linee bus

A partire dalle 19 di venerdì 29 ottobre, sarà attivata una zona di massima sicurezza nei pressi della Nuvola, con chiusure al traffico pubblico e privato e divieti di sosta e di fermata; limitazioni anche al traffico pedonale. Da sabato mattina fino alle 6:00 di lunedì 1° novembre saranno sospese le fermate della metro B Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. Sempre dalle 19 di venerdì, i bus subiranno deviazioni per quanto riguarda le linee 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 789F e C8. I capolinea dei bus di piazzale dell’Agricoltura, viale America e piazza della Stazione Enrico Fermi saranno spostati rispettivamente a piazzale Sturzo e piazzale Nervi.

Chiusa la Colombo

Capitolo strade: la Cristoforo Colombo vedrà chiuse le sue carreggiate centrali in entrambe le direzioni dalle 19 di venerdì fino alla fine del summit: il tratto interessato è quello tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo. Chiusa invece la corsia laterale in direzione GRA dallo svincolo per lo Sheraton fino a viale America. Altre chiusure saranno gli svincoli del viadotto della Magliana che portano sulla Colombo in direzione GRA, poi viale dell’Artigianato, viale dell’Industria, viale dell’Agricoltura, viale della Civiltà del Lavoro, viale Europa, viale America, viale dell’Arte, viale Africa. Da via Laurentina non si potrà svoltare su viale della Musica, mentre all’altezza dell’incrocio con via Luigi Perna, ci sarà l’obbligo di svolta a destra.

Il summit del venerdì al Vaticano

Venerdì al Salone delle Fontane ci sarà il summit dei ministri delle Finanze e della Salute, per cui sono previsti divieti di sosta nell’area da giovedì 28 ottobre. Oltre alle vicinanze dell’evento, altre zone risentiranno delle variazioni: chiusa da giovedì 28 la pista ciclabile di viale Rossini, ai Parioli, tra via Bertoloni e via Aldrovandi. In zona Vaticano, divieti di sosta e di fermata e possibili chiusure su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e piazza Pia.

Chisure anche in Centro

Sempre venerdì, divieti di sosta e possibili chiusure nell’area di Palazzo Chigi e del Quirinale. Sabato in zona piazza della Repubblica, via Cernaia, via Volturno, via delle Terme di Diocleziano, piazza dei Cinquecento e ancora il Quirinale. Domenica, l’area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. Sabato, dalle 13, chiuse tre stazioni metro in centro e gli accessi a Termini da piazza dei Cinquecento.

Stop ad alcune stazioni metro A

Richiesta dalle 13 di sabato sino a cessate necessità la chiusura delle fermate metro Repubblica, Colosseo e Circo Massimo e dell’accesso alla fermata metro di Termini che si trova al centro di piazza dei Cinquecento (aperti gli altri accessi). Ancora sabato, sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure in via della Stazione Vaticana, via della Stazione di San Pietro e via Aurelia, nel tratto compreso tra via di Porta Cavalleggeri e la rampa dell’Aurelia, inclusa tutta l’area di parcheggio centrale. Divieti di sosta anche a via di San Gregorio (direzione Porta Capena). Sempre il sabato, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci. Venerdì e sabato, in Centro, divieti di sosta sono previsti nell’area di Palazzo Farnese e di Villa Medici.