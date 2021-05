Share Pin 0 Condivisioni

L’assessore Marco Milani e Attilio Martini futuro esercente del cinema di Ladispoli fanno il punto della situazione

Ladispoli, il Massimo Freccia aperto prima di Natale? “Ce lo auguriamo”

Bisogna prima risolvere alcuni problemi riscontrati durante i lavori di restyling e adeguamento della struttura e poi si potrà procedere finalmente con l’apertura.

L’assessore Marco Milani e Attilio Martini, futuro esercente del cinema di Ladispoli, fanno il punto della situazione.

A far slittare l’apertura del Massimo Freccia ci sono stati dei ritardi. “Non faccio fatica a dire che uno dei problemi – ha detto Milani a Cambia il Mondo di Fabio Bellucci – è stato il tetto, fatto con i piedi. Hanno messo dei pannelli bucandoli per fissarli, non li hanno resi impermeabili, hanno messo sopra le tegole e quindi pioveva dentro”. Insomma: tetto da rifare.

Ma l’Assessore si dice fiducioso: “Con un mese e mezzo di lavori” si può pensare all’apertura del cinema al massimo per Natale.

Spera di tagliare il nastro qualche tempo prima invece Attilio Martini, futuro esercente del cinema ladispolano. E si punterà non solo sul cinema ma anche sul teatro.

