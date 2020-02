Condividi Pin 0 Condivisioni

Palazzo Falcone concede un contributo di 3600 euro all’associazione culturale Nuova Regia Eventi per la realizzazione degli spettacoli in programma dal 20 al 25 febbraio in piazza Rossellini

Ladispoli, il carnevale scalda i motori –

Anche quest’anno la città balneare di prepara a festeggiare il Carnevale.

Mentre in Piazza Rossellini già da alcune settimane i più piccini si divertono nelle battaglie di coriandoli e stelle filanti, l’associazione culturale Nuova Regia Eventi sta mettendo a punto il programma per la grande festa che andrà dal 20 al 25 febbraio.

In piazza Rossellini a Ladispoli, si legge nel documento presentato al comune per la richiesta di contributo per la realizzazione della kermesse, saranno realizzati tre eventi nelle tre date conclusive del Carnevale 2020 (Giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio).

Le feste prenderanno il via alle 16 per concludersi alle 18.30.

Anche quest’anno piazza Rossellini vedrà la presenza di un palco per tutta la durata della festa.

Il 20 e il 25 l’appuntamento sarà con “Carnival Party” dove saranno messi a disposizione due gonfiabili, postazione truccabimbi, postazione scultura di palloncini, animazione, baby dance e parata delle mascotte.

Il 23 febbraio sarà la giornata dedicata alla “Grande sfilata”.

Tutti i plessi scolastici, i gruppi e gli eventuali carri che vorranno partecipare, partiranno alle 15 dalla stazione, percorreranno viale Italia fino ad arrivare in piazza Rossellini dove sarà realizzato l’Holi color.

Festa anche per i più grandi con l’appuntamento, sempre in piazza, con il Dj che mixerà le hit del momento.

La manifestazione sarà finanziata al 90% dall’amministrazione comunale che ha concesso un contributo pari a 3600 euro, il 90% di quanto richiesto dalla stessa associazione culturale per la realizzazione dell’evento.