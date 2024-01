Ladispoli, il 27 gennaio seminario su app “Where Are U” e “Municipium” per persone sorde –

Ladispoli, il 27 gennaio seminario su app “Where Are U” e “Municipium” per persone sorde

L’Amministrazione comunale rende noto che sabato 27 gennaio 2024 alle 15:00 presso Biblioteca Comunale di Ladispoli, si terrà un importante seminario, organizzato da Emergenza Sordi APS con il patrocinio del Comune di Ladispoli e del COREIR Corpo Regionale, sull’ “App 112 Where Are U” dell’AREU Lombardia e dell’App Municipium del Gruppo Maggioli SpA.

Il relatore e presidente di Emergenza Sordi APS, Luca Rotondi, spiegherà dettagliatamente sul funzionamento dell’App per le chiamate d’emergenza 112 (uno uno due) nella regione Lazio (ed è attivo anche in altre 12 regioni) e dell’App Municipium per le chiamate alla Polizia Locale di Ladispoli per le persone sorde.

“Stiamo lavorando – ha commentato il delegato del sindaco Grando al Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini – per fare in modo che nessun cittadino sordo si senta solo, e soprattutto non integrato nella comunità di Ladispoli. Per il 2024 ci saranno tante novità tra cui molte visite guidate accessibili con interprete Lis”.

Per contatti e/o prenotazioni [email protected]