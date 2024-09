Ladispoli, il 26 settembre convocato il consiglio comunale –

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 26/09/2024 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 26/09/2024 alle ore 18:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 AI SENSI DELL’ART.

11-BIS, D.LGS. N. 118/2011

2 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI LADISPOLI (RM) ED IL COMUNE DI VEJANO (VT)

3 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 175 DEL 13/08/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ANNUALITA’ 2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL 267/2000 PER PROGETTO PER TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER PERSONE CON DISABILITÀ DENOMINATO “ ACCESSIBILITY ON THE SEASIDE –

ACONSEA E CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI RETI D’IMPRESA.”

4 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 137 DEL 09/07/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ANNUALITA’ 2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL 267/2000 PER PROGETTO PER TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER PERSONE CON DISABILITÀ DENOMINATO “ ACCESSIBILITY ON THE SEASIDE –

ACONSEA “ FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

5 COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO FONDO RISERVA:

DELIBERA GIUNTA COMUNALE 32/2024

DELIBERA GIUNTA COMUNALE 162/2024

DELIBERA GIUNTA COMUNALE 171/2024

Lo rende noto il Comune di Ladispoli.