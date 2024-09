Ladispoli, ripartono gli incontri di Nati Per Leggere: sabato 28 settembre ai giardini di Viale Europa –

Gentili amici,

ripartono a settembre gli appuntamenti di NATI PER LEGGERE: le letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del nostro fantastico Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli!

Questa volta, sperando di approfittare delle prolungata bella stagione, l’appuntamento sarà all’aperto: sabato 28 settembre vi aspettiamo alle ore 16:30 con Un prato di storie! , presso i giardini di Viale Europa.

L’incontro, dedicato a bambini da 0 a 6 anni con le loro famiglie, è a partecipazione libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

Vi ricordiamo che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Visto che l’evento si svolgerà all’aperto vi consigliamo di portare un telo per sedersi sull’erba.

Vi aspettiamo…alla lettura ed in Biblioteca!

Lo rendono noto in un comunicato gli organizzatori.