Ladispoli, il 23 e 24 aprile il Pomodoro per la ricerca arriva in Piazza Rossellini

“Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente, è l’iniziativa di piazza che si svolgerà nel weekend del 23 e 24 aprile 2022 in P.zza Rossellini a Ladispoli (https://www.facebook.com/events/929939131021651) e in altre 280 città italiane.”

Lo dichiara in un comunicato Vincenzo Vona, volontario della Fondazione Veronesi, responsabile per Ladispoli, affermando inoltre:

“A fronte di una donazione di 10,00 € verrà distribuita una scatola con tre latte di pomodoro: pelati, polpa e pomodorino.

Il pomodoro è un frutto che ha pochi zuccheri ma è ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo. Inoltre, contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione del tumore alla prostata.

Il ricavato della raccolta fondi in piazza, infatti, sarà destinato a finanziare un nuovo protocollo internazionale di cura sul neuroblastoma ad alto rischio che rappresenta, in età pediatrica, la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali.

Il neuroblastoma è di gran lunga il tumore più frequente nei primi 5 anni di vita, con un’età media alla diagnosi di circa 2 anni, e il neuroblastoma ad alto rischio ne rappresenta il più grande sottogruppo: si tratta di tumori inoperabili, già metastatici o comunque caratterizzati da una biologia aggressiva. La prognosi per questi pazienti è progressivamente migliorata, ma anche con i nuovi regimi terapeutici la sopravvivenza a 3 anni è di circa il 50% per i pazienti che completano il trattamento.

Oggi l’obiettivo è di aumentare i tassi di guarigione e a questo scopo il nuovo protocollo internazionale SIOPEN HR-NBL2 punta a valutare l’efficacia di due diversi regimi di chemioterapia e radioterapia in base al sottotipo e alle caratteristiche molecolari dei neuroblastomi ad alto rischio o metastatico.”