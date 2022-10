Ladispoli ha una nuova prima squadra

Grazie a “Il Gabbiano Calcio” si parte in terza

Il presidente Guido Deleuse: “Ragazzi voi sarete l’esempio per i più piccoli, avete un ruolo molto importante anche in termini educativi”. Si è tenuta alla fine della settimana appena trascorsa la presentazione della prima squadra del Gabbiano Calcio, che quest’anno inizierà la sua avventura in prima squadra partendo dall’inizio di una terza categoria agli ordini del Mr. Bino Paradiso e capitanata da Luca Paradiso. Una rosa di giocatori che lascia ben sperare. Lo si vedrà subito in campionato…

Dalle vittorie in amichevole il livello sembra abbastanza alto.

Il Presidente De “Il Gabbiano Calcio” Guido Deleuse, dai rinnovati impianti del nuovo stadio Lombardi di Marina di San Nicola (Ladispoli), ha parlato alla squadra ribadendo i valori dello sport de “Il Gabbiano”, storico locomotore nella città di Ladispoli, e augura il meglio per il campionato calcistico ormai alle porte.

Presente alle kermesse anche il Consigliere Comunale neo delegato ai rapporti con le federazioni ed enti sportivi, Stefano Fierli, che ha invece ricordato come il calcio a Ladispoli sia abituato a certi risultati e che quindi l’impegno massimo, nel rispetto dei valori dello sport, fa parte delle aspettative di tutti rispetto al buon lavoro dei giocatori. Presenti anche il Direttore Sportivo Vincenzo Bari, il Mr. degli Juniores Nicola Francese e il Capitano degli Juniores Giuseppe Longo. “Un grazie speciale agli sponsor che sostengono il nostro progetto”, annunciano dalla dirigenza, “stiamo sostenendo importanti investimenti per portare ad essere la nostra infrastruttura un fiore all’occhiello per lo sport nel litorale nord”.