Ladispoli: ha un malore in acqua e viene salvata, ma perde la vita in ospedale

Una donna di 80 anni era stata colta da un malore improvviso in spiaggia mentre trascorreva alcune ore di relax con una sua amica. La donna era stata salvata in acqua, ma una volta portata all’ospedale è stata colta da un arresto cardiaco e non ce l’ha fatta. Da Ladispoli arrivano messaggi di cordoglio per la tragedia che ha colpito molto le persone che si erano adoperate per aiutare la donna.

Tra loro c’era anche Nicole Di Mario, giovane modella di Cerveteri che, raggiunta telefonicamente, ha lasciato la sua testimonianza: “C’erano due signore che stavano facendo il bagno. Una ha iniziato a gridare. Mi sono precipitata in acqua e dietro lo scoglio ho trovato questa persona distesa in acqua a testa in giù. La situazione era già critica, l’ho riportata in spiaggia dove varie persone mi hanno aiutato, le hanno fatto tutte le manovre di primo soccorso. Respirava e poi abbiamo aspettato l’ambulanza. Pensavamo che il peggio fosse passato invece dopo un’ora hanno chiamato l’amica della signora e ci hanno detto che non ce l’ha fatta. E’ stata una scena bruttissima: abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo è andata così”.

I presenti in spiaggia sono estremamente addolorati per quanto accaduto.