Nella mattina di ieri, l’Aula consiliare del Comune di Ladispoli ha ospitato un evento di grande valore culturale e civile: l’incontro con Don Luigi Ciotti, seguito con straordinaria attenzione e partecipazione dalle centinaia di studenti presenti.

Un momento di confronto intenso e significativo, durante il quale Don Ciotti – fondatore di Libera, associazione contro tutte le mafie – ha saputo coinvolgere i ragazzi con parole profonde e testimonianze capaci di stimolare riflessione, senso critico e responsabilità civica, lasciando un segno importante nel pubblico più giovane.

Ladispoli ha ospitato Don Luigi Ciotti

All’iniziativa hanno preso parte il Vescovo Gianrico Ruzza, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello, numerosi assessori e consiglieri comunali, oltre ai rappresentanti delle associazioni del territorio e delle Forze dell’ordine, a testimonianza dell’attenzione condivisa delle istituzioni sui temi della legalità, della pace, dell’impegno sociale e della formazione delle nuove generazioni.

Al termine dell’evento – promosso congiuntamente dalle Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Ladispoli – il sindaco Alessandro Grando ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Incontri come questo sono di grande valore per la nostra comunità. Ascoltare le parole di Don Ciotti ha fatto bene a tutti noi e soprattutto a ragazze e ragazzi che hanno avuto l’opportunità, attraverso il suo intervento, di individuare spunti di riflessione che sono sicuro saranno loro molto utili. A nome di tutta l’Amministrazione ringrazio Don Ciotti per averci onorato della sua presenza e il Vescovo per aver scelto Ladispoli per organizzare questa prestigiosa manifestazione”, ha concluso il primo cittadino.