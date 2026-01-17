La carica del presidente Lupi: “Oggi è il mio compleanno, ma il regalo più bello lo attendo domani”. Tifosi verde azzurri pronti con bandiere e striscioni per incitare la truppa di Ferretti

Calcio, domani si gioca il derby Ladispoli vs. Cerveteri –

È l’ora del derby, domani, domenica 18 gennaio, posticipata alle 11. 15 la sfida tra Ladispoli e Cerveteri, una gara che va oltre il risultato.

È una sfida sentita, caratterizzata da un campanilismo sano e popolare.

Gli etruschi si presentano al Sale con oltre 100 sostenitori, sistemati nello spicchio dedicato agli ospiti.

Potrebbero essere l’uomo di una gara che il Cerveteri vuole vincere, non tanto per classifica, quanto per la trazione e la soddisfazione di battere i cugini.

Oggi, tra l’altro, è il compleanno del presidente Andrea Lupi, che vorrebbe un bel regalo dalla squadra: “Ho delle buone sensazioni, ma non sarà una gara facile. Siamo in salute, c’è gruppo e spirito, vogliamo fare bene. Ai tifosi chiedo di comportarsi bene, di essere compatti e uniti, sostenendo una squadra che sta dando il massimo in ogni senso”.

I verde azzurri saranno al completo: rientrano Bracaglia e Ferruzzi. Dirige il match Cafora di Roma, davanti a circa 500 spettatori.