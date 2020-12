Share Pin 1 Condivisioni

Tecnici a lavoro per riparare il danno. Niente acqua dalle 14 alle 20

Ladispoli, guasto idrico a via Trieste: niente acqua –

Guasto idrico alla condotta principale in via Trieste, tra via Napoli e via La Spezia.

Per poter effettuare l’intervento di riparazione sarà sospeso il servizio idrico dalle 14 alle 20.

La zona che risentirà del disagio comprende viale Italia, via Genova, via Ancona e via Amalfi/via Siracusa.

I tecnici della Flavia servizi sono già a lavoro.