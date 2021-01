Ladispoli, grave incidente in Via del Boietto

Share Pin 48 Condivisioni

Ladispoli, grave indicente in Via del Boietto –

Secondo quanto riportato pochi istanti fa via social l’emittente radiofonica locale Centro Mare Radio, un grave incidente sarebbe avvenuto a Ladispoli in Via del Boietto.

Dalle prime ricostruzioni un’auto per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo sfondando la rete di recinzione di un agriturismo causando diversi danni.

Sul posto già presente la Polizia Locale che ha provveduto a effettuare il sequestro della vettura e ad avviare le indagini.

Il conducente, soccorso, è stato elitrasportato al Gemelli.