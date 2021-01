Share Pin 3 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 8.824 nuovi casi e 377 decessi –

Sono 8.824 i nuovi casi ci Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 377. Il giorno precedente 12.415 i contagi e sempre 377 morti.

Sono 158.674 i test processati (molecolari e antigenici), oltre 50mila in meno Il tasso di positività è al 5,6%, -0,3%. Tornano a crescere ricoveri (+127) e le terapie intensive (+41) con 142 nuovi ingressi. 14.763 sono i nuovi guariti, -6.316 attualmente positivi.

In Sicilia 1.278 sono i nuovi casi, mentre in Lombardia +1.189 e in Emilia Romagna +1153.