Ladispoli, Grando: “Se i numeri non ci sono, pronti alle elezioni”

Sulla questione con Fratelli d’Italia, il Sindaco di Ladispoli sottolinea che neanche lui conosce le vere motivazioni

Il Sindaco Alessandro Grando ha spiazzato anche Fabio Bellucci che lo intervistava durante la trasmissione “Cambia il mondo”.

Parlando della recente crisi politica in seno alla maggioranza, con i rappresentanti di Fratelli d’Italia che hanno deciso di non farne più parte, il Sindaco di Ladispoli si è detto del tutto pronto ad affrontare anche l’eventualità di non avere più i numeri per governare e di dover andare ad elezioni anticipate.

“Io a tutt’oggi faccio fatica a capire soprattutto per gli attacchi personali – ha detto Grando. Ho fatto opposizione in maniera dura, ma rimanendo nell’ambito politico e mai usando attacchi personali”.

“Chiarezza dovrebbe farla chi si è reso protagonista di questi comportamenti”, ha aggiunto.

Il Sindaco spiega che la scelta degli esponenti di Fratelli d’Italia è giunta inaspettata e repentina, senza alcuna avvisaglia.

Apparentemente, a detta sua, tutto partirebbe da una richiesta privata rimandata a una futura riunione di maggioranza: questo avrebbe fatto scatenare la reazione dei consiglieri che hanno deciso di uscire dalla giunta e di fornire un appoggio esterno.

“Nessuno gli ha chiesto di fornire tale appoggio: hanno fatto tutto da soli”, aggiunge Grando.

Per Grando, oltretutto, la questione non dovrebbe avere una particolare rilevanza: il Sindaco la descrive come una questione di poltrone.

Il paragone con Zingaretti e il Pd viene spontaneo, ma Grando lo rispedisce al mittente: “Non sono io a dovermi vergognare”.

E sul parlarne il Sindaco è chiaro: “Non dico che sia una perdita di tempo, però vorrei che tutti ricordassero che siamo qui per fare il bene della città”.

Poi la frase inaspettata: “Per noi non c’è problema ad andare al voto, poi possiamo vedere chi viene riconfermato e chi no”.

“Se mancano i numeri non abbiamo alternative: siamo pronti. Per ora a quanto pare i numeri non mancano”.

Claudio Lippi