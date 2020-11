Ladispoli, Grando: “Iniziati in fabbrica i primi assemblaggi della copertura dello Stadio Angelo Sale”

Share Pin 0 Condivisioni

Nuova tappa importante verso la realizzazione del manufatto: A renderlo noto il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dal proprio profilo social

“Iniziati in fabbrica i primi assemblaggi della copertura dello Stadio Angelo Sale.” L’annuncio è stato dato oggi, dal proprio profilo social, dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Corredato di fotografie, il primo cittadino ha voluto annunciare così le prime fasi effettive di realizzazione dell’importante manufatto, destinato al completamento della costruzione dello Stadio di calcio della città inaugurato nel dicembre del 2016, il nuovo traguardo raggiunto da un obiettivo da lungo tempo atteso e da molti richiesto in più occasioni istituzionali e politiche.

Sono infatti iniziati in fabbrica gli assemblaggi delle strutture metalliche portanti della nuova copertura che sarà collocata nel settore tribuna la cui capienza è costituita di 400 unità per numero di posti a sedere e che una volta ultimata e installata sarà alta 3,60 metri, sorretta da pali tiranti alti 6,50 metri, e sarà estesa per 8,00 metri.