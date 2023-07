Ladispoli, grande successo per l’Associazione l’Ultimo approdo di Caravaggio

Larga partecipazione all’evento dal titolo l’arte come riscatto di una vita prima della morte

“Un successo che è andato davvero oltre le aspettative, l’interesse dimostrato a questo nostro evento e ne siamo profondamente soddisfatti! “ A parlare è Luigi Mataloni, il presidente dell’associazione l’Ultimo Approdo di Caravaggio, in riferimento alla prima ed unica iniziativa di commemorazione della morte dell’artista avvenuta il 18 luglio 1610 e ricordata sabato 15 sul lungomare di Palo a Ladispoli con la deposizione di una corona ai piedi del mezzobusto bronzeo, realizzato dallo scultore Sergio Bonafaccia, raffigurante Michelangelo Merisi detto Caravaggio.

“Voglio ringraziare profondamente tutti i presenti e quanti si sono adoperati per il successo di questa giornata” ha proseguito il presidente Mataloni che ha aggiunto “la nostra associazione è nata con lo scopo di dare spazio alla cultura, di mettere in luce l’aspetto artistico che lega la città di Ladispoli ad un grande e straordinario pittore come Caravaggio, che ci ha lasciato capolavori di notevole spessore. Questa giornata è stata fondamentale, per far conoscere la nostra associazione appena nata, e torno, doverosamente, a ringraziare quanti hanno voluto partecipare ed essere presenti.

Non solo il mio personale ringraziamento, ma anche quello della vicepresidente Simonetta Sabatini, del segretario Giorgio Lauria e di tutti i componenti dell’associazione, va per primo al sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, che ha subito accolto senza riserve ma con favore e grande entusiasmo la nostra proposta, tanto da concederci il patrocinio per l’iniziativa. Grazie a Margherita Frappa, assessore alla Cultura, e all’assessore al Turismo, Marco Porro, che ci hanno ascoltati con grande interesse appoggiandoci e consigliandoci nei dettagli e nelle necessità, incoraggiandoci e contribuendo significativamente alla realizzazione dell’evento tanto da caldeggiare il patrocinio del Comune.

Grazie al Consigliere Stefano Fierli e Lorena Panzini , all’assessore Marco Pierini che ci hanno omaggiato della loro presenza condividendo con noi non solo l’entusiasmo ma anche esponendo il loro pensiero durante dibattito. Grazie alla banda musicale La Ferrosa che ha reso ancora più imponente e suggestivo questo pomeriggio. Grazie all’artista Segio Bonafaccia e al suo prezioso contributo nel rendere il dibattito ancora più interessante e vivo. Grazie all’artista e scrittore Alessio Atzeni che ha letto alcune pagine del suo ultimo libro, I Segreti Nascosti nelle Opere d’Arte, dove cita Ladispoli dandogli grande spessore e riprendendo il pensiero che ci guida, circa la morte del Caravaggio. E un ringraziamento significativo lo rivolgo a Rosella Giorgetti, Giulia Angiulli, Angiolina Marchese, Paolo Ferroni, Amadè, Franca Asciutto, Renato Carmelo Mazza e Mattia Pio Mazza i generosi artisti che hanno voluto esporre, per questa occasione, le proprie opere e intervenire nel dibattito condividendo e contribuendo al ricordo di un grande artista come Caravaggio. Perché è attraverso l’arte che si esprime l’animo umano ed è attraverso questa che i sentimenti si nutrono di bellezza.

Cuore di questa commemorazione “ ha concluso il presidente Mataloni “è stato sottolineare l’impegno che l’associazione sta mettendo nella ricerca destinata a chiarire il luogo della morte di Caravaggio che, seguendo il risultato degli importanti e meticolosi studi intrapresi dal compianto docente Vincenzo Pacelli, sarebbe avvenuta a Palo Laziale, quindi qui a Ladispoli e non a Porto Ercole!” Un evento all’insegna dell’arte e della conoscenza che ha lasciato un’impronta forte e significativa.

A rivederci alla prossima iniziativa dove tutti saranno ben venuti a presenziare a partecipare , dall’associazione ” Ultimo Approdo del Caravaggio”.