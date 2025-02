Ladispoli, gli studenti dell’alberghiero in visita all’ufficio di rappresentanza dell’Unione Europea – Riceviamo e pubblichiamo:

Una giornata emozionante per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli (Classi V Kb e V P) che martedì 18 febbraio, accompagnati dai Docenti Francesca De Cicco, Laura Canestrari, Marco Erra, Sara Monte e Federica Carucci, si sono recati in visita all’Ufficio italiano del Parlamento europeo in via IV Novembre a Roma.

“Spesso ci troviamo a constatare una conoscenza inadeguata delle Istituzioni comunitarie da parte dei nostri studenti e questa mattina abbiamo cercato di rendere più vicina l’Europa, mostrando agli allievi la sede italiana del Parlamento dell’UE. – ha sottolineato la Prof.ssa Francesca De Cicco – Molti ignorano addirittura l’esistenza degli Uffici di Collegamento presenti in tutte le Capitali dell’UE – ha aggiunto la Prof.ssa De Cicco – ma noi avevamo approfondito in classe lo studio dei diversi Organi comunitari e parlato proprio delle “rappresentanze” presenti nei vari Paesi membri. Desideriamo ringraziare tutti i funzionari che ci hanno accolto questa mattina spiegando agli studenti la funzione degli Uffici di collegamento (EPLO) e i compiti del Parlamento europeo”.

Gli EPLO, responsabili dell’attuazione a livello locale delle attività di comunicazione istituzionale, nascono con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’impatto del Parlamento europeo in relazione alla loro vita quotidiana, ma anche con quello di promuovere la partecipazione alle diverse iniziative che caratterizzano l’UE, nei suoi diversi aspetti. Varie le attività proposte agli allievi nel corso della giornata: dalla simulazione di un intervento al Parlamento, a giochi finalizzati a comprendere l’iter della legislazione europea e le sue caratteristiche. “Un’esperienza entusiasmante – ha concluso la Prof.ssa De Cicco – che ci consentirà di rientrare in classe con una maggiore consapevolezza e con un più profondo senso di appartenenza all’Unione europea”.