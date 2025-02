Giubileo dei Giovani 2025, continuano gli incontri a Palazzo Valentini con i Sindaci dell’Area metropolitana

la Città metropolitana di Roma Capitale ha ospitato a Palazzo Valentini la seconda riunione con i Sindaci dell’Area metropolitana, per verificare la disponibilità all’accoglienza dei gruppi dei ragazzi che parteciperanno al Giubileo dei Giovani 2025.

A prendere parte all’incontro il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, insieme al Vice Capo di Gabinetto, Sandro Runieri, al Capo Segreteria del Sindaco metropolitano, Emiliano Minnucci, al Collaboratore a supporto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza, Agostino Miozzo e al Segretario tecnico del Sindaco di Roma per l’organizzazione della rete dei servizi Accoglienza e Viabilità del Commissario Straordinario Giubileo 2025, Marco Vincenzi.

La riunione è la seconda, dopo la prima del 5 febbraio, di una serie di incontri che si svolgeranno con i comuni dei differenti quadranti del territorio metropolitano. Nella giornata di oggi hanno partecipato i rappresentanti dei comuni del quadrante nord e del litorale della Città metropolitana.

Con la seconda riunione, continua il lavoro congiunto con le amministrazioni comunali che in questi giorni sono in contatto con l’Ufficio del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, per mettere a disposizione le strutture comunali necessarie all’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi che giungeranno da tutto il mondo in occasione del Giubileo Giovani 2025.

Un evento significativo che vedrà tanti pellegrini giungere a Roma e nel territorio metropolitano: si stimano 35 milioni di presenze per l’anno giubilare e circa 1 milione di partecipanti previsti nell’area di Tor Vergata, tra 28 luglio e 3 agosto, per il Giubileo dei Giovani.