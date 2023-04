Ladispoli, gli organi di Daniele verranno donati

Gli organi di Daniele Rigitano, il 42enne di Ladispoli, che ha perso la vita in un incidente in bici, verranno donati

Era domenica quando la notizia della morte di Daniele Rigitano ha suscitato un grande dolore nella comunità ladispolana. Il 42enne ha perso la vita in un drammatico incidente in bici a Velletri sabato scorso, purtroppo per i medici non c’è stato nulla da fare. Ora, gli organi di Daniele verranno donati ai pazienti in attesa di trapianto. Nello specifico, i dottori del San Camillo di Roma hanno espiantato le cornee, il fegato e i reni del ragazzo.

Sabato 29 aprile, a Casal Bertone, quartiere dove era cresciuto e dove vivono sua madre e sua sorella, si terranno le esequie. La cerimonia è prevista per le ore 11 nella chiesa Santa Maria Consolatrice di Casal Bertone. Attraverso i social, la sorella di Daniele ha scritto: “«Per chi volesse condividere con noi questo ultimo saluto per nostro Figlio&Fratello Amato Daniele Rigitano saremo lì ad accompagnarlo, ed ad accogliere tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Chiedo ai suoi amici stretti e di lunga data di passare parola e condividere questo messaggio per chi non ha i social. Questi giorni trovano sollievo nei pensieri, negli abbracci, nei ricordi e nei messaggi che in tanti state mandando per mio fratello alla nostra famiglia. Grazie sentiamo tutto il vostro amore. La mamma Cinzia, sua sorella Valentina e sua sorella Vittoria».