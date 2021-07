Diventa virale il manifesto contro l’abbandono realizzato dal Comune di Ladispoli

Ladispoli: gli Animalisti Italiani chiedono un incontro con l’Assessore Milani

“Non tutti sono benvenuti a Ladispoli… Se per venire da noi stai pensando di abbandonare il tuo cane o il tuo gatto, qui non ti ci vogliamo”, così recita lo slogan sul manifesto affisso nella Piazza principale della città per ribadire che non sono graditi quei vacanzieri che abbandonano cani e gatti. Manifesto Campagna contro Abbandono 2021 del Comune di Ladispoli (RM)”

Lo dichiarano in un comunicato gli Animalisti Italiani, affermando inoltre:

“È un messaggio forte e chiaro che ovviamente non poteva passare inosservato a chi, come noi, ama e difende ogni giorno gli animali.

Noi Animalisti Italiani, da oltre 20 anni, portiamo avanti azioni concrete sul territorio nazionale per la salvaguardia dei nostri Fratelli Animali, anche attraverso campagne di sensibilizzazione: si pensi allo spot “Bastardo è chi lo abbandona” il cui provocatorio testimonial è stato Rocco Siffredi o alle più recenti campagne “Stop Abbandono” con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira e “Animals Live Matter” realizzate con la collaborazione di Tiziano Ferro, Marco Liorni, Antonella Clerici e Rita Dalla Chiesa.

Siamo felici che, stavolta, non siano state Associazioni Animaliste a creare un manifesto dal messaggio provocatorio. Ciò significa che qualcosa sta davvero cambiando nella coscienza collettiva.

Per questo abbiamo scritto all’Assessore alla Cultura, Turismo, Sport, Marco Milani, che ha voluto questa campagna di sensibilizzazione per congratularci con tutta l’Amministrazione Comunale e richiedere un incontro durante il quale consegnare una tessera onoraria per l’impegno animalista e per il buon esempio che Ladispoli sta fornendo agli altri Comuni.”