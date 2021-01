Share Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, giovedì farmacia 4 chiusa per inventario

Flavia Servizi informa che la farmacia 4 di via Roma giovedì 28 febbraio è chiusa per inventario.

Presso le farmacie comunali, inoltre, è attivo il servizio gratuito di consegna a domicilio del farmaco contattando il numero 3336144368.

La consegna a domicilio è attiva dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 con possibilità di pagare i farmaci sia in contanti con Pos. Il servizio è prenotabile anche presso le farmacie comunali di riferimento:

• Farmacia 1- via Firenze 44, tel 06/9948082;

• Farmacia 2- viale Europa 22, tel 06/9948230;

• Farmacia 3 – via Bari 72, tel. 06/9949672;

• Farmacia 4 – via Roma 88°, tel 06/069910952.