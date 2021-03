Ladispoli, Fratelli d’Italia chiede chiarezza a Grando e alla Lega

Share Pin 13 Condivisioni

Silvestroni: “Ardita sta facendo, deontologicamente, ciò che va fatto in questi casi”

Se il centrodestra ladispolano, oggi alla guida della città, sarà ancora unito o vedrà la fuoriuscita definitiva di Fratelli d’Italia, dipenderà dalle prossime mosse del sindaco Alessandro Grando e dalla Lega. A dirlo è stato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Marco Silvestroni. Dopo l’addio del vicesindaco Perretta e dell’assessore Lazzeri al partito, e con i consiglieri Marongiu e Marchetti a un passo dal seguirli nella scelta, a oggi, Fratelli d’Italia è di fatto un corpo esterno all’attuale maggioranza. Proprio come detto anche dal commissario del circolo locale Giovanni Ardita, intervenuto nei giorni scorsi sull’uscita del vicesindaco e che ha annunciato un appoggio esterno di FdI alla maggioranza del sindaco Grando. “Ardita sta facendo, deontologicamente, ciò che va fatto in questi casi”, ha commentato il coordinatore provinciale, Silvestroni puntando i riflettori sul rinvio a giudizio del vicesindaco. “Appresa la notizia abbiamo chiesto al sindaco di sospendere le deleghe al vicesindaco”. Ma così non è stato. Con Perretta fuori dal partito, ma che ha conservato ancora il suo posto in Giunta, e l’assessore al Commercio fuori da FdI, ora Fratelli d’Italia aspetta una mossa del primo cittadino, con il ripristino, magari di due assessori, in Giunta, in forza a FdI. “In base alla scelta di Grando – ha proseguito ancora il coordinatore provinciale FdI – vedremo il da farsi”. Chiaro è che al momento, in una situazione di “nebulosità”, il partito si ponga al di fuori della maggioranza dandole comunque sostegno, nel rispetto degli impegni assunti con l’elettorato che li ha votati all’interno di una ben determinata coalizione, che è quella al governo della città, proprio come evidenziato da Silvestroni. Per il futuro, da FdI, aspettano di capire anche cosa intenda fare la Lega, chiamata a fare chiarezza non solo a livello locale ma anche a livello provinciale e regionale. In caso contrario, “è Grando che vuole intraprendere una strada senza Fratelli d’Italia”.