Ladispoli, Franco Pettinari rimette le deleghe nelle mani del Sindaco

Il delegato al mercato, commercio ambulante, sagre e rapporti con l’area artigianale, Franco Pettinari rimette le deleghe nelle mani del sindaco Grando.

“Non riesco a riconoscermi nelle larghe intese con cui questa amministrazione ha deciso di continuare il suo cammino”, ha spiegato Pettinari.

“Purtroppo nella mia vita oltre al caratteraccio ho un altro brutto vizio – ha spiegato – che è la coerenza, e avrei anche potuto accettare un allargamento della maggioranza, ma solo se limitato all’area di centrodestra”.

Non ha giovato, nemmeno, l’allontanamento dell’assessore al Commercio Francesca Lazzeri, “l’unico assessore per me di riferimento”, ha detto.

“Le deleghe affidatemi dal sindaco ad inizio del suo mandato ovvero mercati, commercio ambulante, sagre, rapporti con l’area artigianale, mi avrebbero dovuto permettere di collaborare anche con altri assessorati, ma così non è stato, e non per mia volontà”.

“Da alcuni per la mia voglia di fare sono sempre stato visto come uno scocciatore”.

“Quindi venuto meno, per scelta del sindaco, anche l’unico assessore con il quale ho fattivamente collaborato ho deciso di fare questa scelta, purtroppo non riesco a trovare riscontri al lavoro e all’impegno da entrambi profuso”.

“Per mesi abbiamo lavorato con i tecnici sulla riorganizzazione del mercato giornaliero e settimanale ed ora quel lavoro rischia di essere solo fatica sprecata, “forse è mancata volontà politica di concludere il tutto?” Non metto in dubbio la preparazione del nuovo assessore, a cui auguro di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, ma come già detto – ha concluso Franco Pettinari – le larghe intese non appartengono al mio modo di interpretare la Politica”.

